У Донецьку «виборчу дільницю» назвали на честь Захарченка. Фото: ДАН

В окупованому Донецьку «виборча дільниця» № 199 носитиме ім'я вбитого голови угруповання «ДНР» Олександра Захарченка. Про це повідомляє проросійський ресурс «ДАН».

Церемонія надання імені відбулася сьогодні. На заході відвідали голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін, вихованці «кадетського корпусу ім. Захарченко», а також старший син Захарченка – Сергій.

Зазначимо, що так звані «вибори президента РФ» на окупованих територіях відбудуться 15, 16 та 17 березня. У перші два дні «голосування» буде організовано поза дільницями, в останній день «виборів» відкриються стаціонарні дільниці. Також передбачено дострокове голосування.

Раніше в окупованому Іловайську так звану виборчу дільницю назвали на честь загиблого бойовика «ДНР» Михайла «Гіві» Толстих.

Голову угрупування «ДНР» Олександра Захарченка було вбито 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в кафе «Сепар» на бульварі Пушкіна в Донецьку. Пізніше було опубліковано відео вибуху, внаслідок якого загинув Захарченко.

«ДНР» та російська влада звинуватили у вбивстві Захарченка Україну. Українські спецслужби свою причетність заперечували.