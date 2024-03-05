Скандал в Раде затормозил голосование по законопроекту о мобилизации

Ряд фракций в Верховной Раде пригрозили, что будут выносить на голосование любые поправки к закону о мобилизации, если им запретят выезжать в зарубежные командировки. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировки депутатов. В этой связи ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание», — говорится в публикации.

Алексей Гончаренко также отметил, что больше всего правок в законопроект внесли «Слуги народа». Представители партии, по его словам, отказались проводить заседание, поскольку нужно «готовить отчет перед американским Сенатом и поездку на передовую».

Первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк также сообщил, что заседание Верховной Рады, запланированное на 6-8 марта, отменили.

«Ну все… заседание на 6-8 марта парламента власти отменили… сейчас придумают какую-то причину, но реально — нет голосов», — говорится в публикации.

Он сообщил, что нардепы работают над комплексным отчетом для Сената.

По его словам, на 6-7 марта в парламенте собирались рассмотреть 48 законопроектов, многие из них важны в плане евроинтеграции Украины (флаг ЕС возле названия законодательных инициатив).

Но сейчас коалиция решила, что многие не вернулись из командировок, поэтому и не нужно собираться, добавил он.

Ранее сообщалось, что народные депутаты внесли в «мобилизационный» законопроект уже более 2,5 тысячи правок.