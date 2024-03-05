Скандал у Раді загальмував голосування щодо законопроекту про мобілізацію

Низка фракцій у Верховній Раді пригрозила, що виноситиме на голосування будь-які поправки до закону про мобілізацію, якщо їм заборонять виїжджати в закордонні відрядження. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Розгорівся скандал із приводу перешкоджання виїзду у відрядження депутатів. У зв'язку з цим низка фракцій заявила, що ставитиме на голосування кожну поправку, і тоді керівництво Ради вирішило просто скасувати засідання», — йдеться у публікації.

Олексій Гончаренко також зазначив, що найбільше правок до законопроекту внесли «Слуги народу». Представники партії, за його словами, відмовилися проводити засідання, оскільки потрібно «готовити звіт перед американським Сенатом та поїздку на передову».

Перший заступник голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк також повідомив , що засідання Верховної Ради, заплановане на 6-8 березня, скасували.

«Ну все… засідання на 6-8 березня парламенту влада скасувала… зараз придумає якусь причину, але реально — немає голосів», — йдеться у публікації.

Він повідомив, що нардепи працюють над комплексним звітом для Сенату.

За його словами, на 6-7 березня у парламенті збиралися розглянути 48 законопроектів, багато з них важливі щодо євроінтеграції України (прапор ЄС біля назви законодавчих ініціатив).

Але зараз коаліція вирішила, що багато хто не повернувся з відряджень, тому й не потрібно збиратися, додав він.

Раніше повідомлялося, що народні депутати внесли до «мобілізаційного» законопроекту вже понад 2,5 тисячі правок.