В Vodafone объяснили вчерашние проблемы со связью на севере Донецкой области

На севере Донецкой области вчера, 5 марта, были проблемы с мобильной связью и Интернетом. В пресс-службе Vodafone в комментарии «Новостям Донбасса» рассказали, что причиной стал порыв волоконно-оптической линии связи.

«Был порыв ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) в 9:40. В 10:20 вернули связь, в 17:00 восстановили полностью», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Хмельницкой области из-за атаки «шахедами» на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего отключены воздушные линии электропередачи.