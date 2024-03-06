У Vodafone пояснили учорашні проблеми зі зв`язком на півночі Донеччини

На півночі Донецької області вчора, 5 березня, були проблеми з мобільним зв'язком та Інтернетом. У пресслужбі Vodafone у коментарі «Новинам Донбасу» розповіли, що причиною став порив волоконно-оптичної лінії зв'язку.

«Був порив ВОЛЗ (волоконно-оптичної лінії зв'язку) о 9:40. О 10:20 повернули зв'язок, о 17:00 відновили повністю», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Хмельницькій області через атаку «шахедами» на підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі.