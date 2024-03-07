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Війська РФ відкинуті біля Мар'їнки — DeepState

07 березня 2024, 09:25

Війська РФ відкинуті біля Мар'їнки — DeepState

Українські військовослужбовці змогли вибити окупантів з більшої частини посадки на північ від Мар'їнки Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проекту DeepState.

Своєю чергою війська РФ на Авдіївському напрямку просунулися на південь від Орлівки.

Крім того, на інтерактивній карті можна побачити лінію зіткнення біля Роботино Запорізької області, у Первомайському та Новомихайлівці Донецької області.

Раніше ми писали, що під захопленою Авдіївкою Донецької області військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили артбатарею російських окупантів.

Начальник відділу зв'язків із громадськістю ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий в ефірі «Радіо Свобода»зазначив, що армія РФ зосереджує дуже значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку.

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