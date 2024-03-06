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Под Авдеевкой Третья штурмовая бригада уничтожила артбатарею оккупантов

06 марта 2024, 11:20

Под Авдеевкой Третья штурмовая бригада уничтожила артбатарею оккупантов

Под захваченной Авдеевкой Донецкой области военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили артбатарею российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБ.

«Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой. Во время ночного облета в окрестностях города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух Д-20», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что утром ствольная артиллерийская батарея россиян была пикетирована и успешно уничтожена с помощью ударных FPV-дронов.

Ранее мы писали, что 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные вышли из Авдеевки. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.

Военный армии РФ Андрей Морозов (Мурз), воюющий в Украине с 2014 года, совершил самоубийство после того, как начальство заставило удалить его из своего Telegram-канала пост о реальных потерях российской армии в боях за Авдеевку

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, российской армии удалось захватить Авдеевку, в частности, в результате военной поддержки Ирана и КНДР, а также благодаря наращивания собственного производства и мобилизации.

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