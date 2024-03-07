У России может быть секс-компромат на политиков Германии — BILD

С такими словами в интервью BILD выступил Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене. Он прокомментировал прослушку Россией разговора немецких офицеров.



Он поделился с немецким изданием своими мыслями относительно того, чем именно могут шантажировать немецких чиновников.



«Известно, что Россия пытается работать с компроматом. В случае мужчин в первую очередь речь идёт о сексе. То есть женщины занимаются с ними сексом, а это каким-то образом снимают на видео. Я предполагаю, что компромат, конечно, есть», — сказал Масала.



Профессор мюнхенского университета объяснил, что одна из задач спецслужб в целом состоит в том, чтобы создавать психологические профили людей высокого ранга и их подчинённых, чтобы знать, где они уязвимы, где они ранимы, куда можно проникнуть, чтобы в конечном итоге заставить их сотрудничать.



«Для россиян мы самая важная страна в Европе, в том числе в вопросе военной поддержки Украины, но, конечно, и политически. Поэтому здесь проводится много разведработы», — поделился своим мнением он.



Ранее стало известно, что комментарий о прослушке российской стороной офицеров ВВС Германия был защищён на сайте Министерство обороны ФРГ паролем 1234.



После чего переговорщики из стран-членов ЕС и Европейского парламента согласовали закон о так называемой кибербезопасности.



Напомним, обозреватель BILD Петер Тиде считает, что Западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечек в Россию.



Стоит добавить, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что денацификация в Германии не завершена, после того, как были опубликованы российской пропагандой секретные переговоры руководства немецких ВВС.