З такими словами в інтерв'ю BILD виступив Карло Масала, професор Університету бундесверу у Мюнхені. Він прокоментував прослуховування Росією розмови німецьких офіцерів.



Він поділився із німецьким виданням своїми думками щодо того, чим саме можуть шантажувати німецьких чиновників.



«Відомо, що Росія намагається працювати із компроматом. У випадку чоловіків у першу чергу йдеться про секс. Тобто, жінки займаються з ними сексом, а це якимось чином знімають на відео. Я припускаю, що компромат, звісно, є», - сказав Масала.



Професор мюнхенського університету пояснив, що одне із завдань спецслужб загалом полягає в тому, щоб створювати психологічні профілі людей високого рангу та їх підлеглих, щоб знати, де вони вразливі, де вони вразливі, куди можна проникнути, щоб зрештою змусити їх співпрацювати.



«Для росіян ми найважливіша країна в Європі, зокрема у питанні військової підтримки України, але, звісно, і політично. Тому тут проводиться багато розвідки», — поділився своєю думкою він.



Раніше стало відомо, що коментар про прослуховування російською стороною офіцерів ВПС Німеччини було захищено на сайті Міністерства оборони ФРН паролем 1234.



Після чого перемовники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту погодили закон про так звану кібербезпеку.



Нагадаємо, оглядач BILD Петер Тіде вважає, що Західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витоки у Росію.



Варто додати, що прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що денацифікацію в Німеччині не завершено після того, як були опубліковані російською пропагандою секретні переговори керівництва німецьких ВПС.