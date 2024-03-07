Россияне КАБами обстреляли Волчанск: погибла женщина, повреждены 12 домов

Россия атаковала Волчанск КАБами. Фото: ГСЧС

Сегодня, 7 марта 2024 года, около 10:00 россияне КАБами обстреляли Волчанск Харьковской области. Об атаке сообщили в МВД Украины.



По информации полицейских, предварительно зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору. Повреждены не менее 12 домов.



«Под завалами дома погибла женщина около 40 лет. Еще одна 67-летняя женщина получила ранения», — заявили в МВД.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил обстрел Волчанска управляемой авиабомбой, добавив, что специалисты работают на месте, а информация продолжает обновляться.



В свою очередь официальный Telegram-канал Главного управления ГСЧС в Харьковской области отметил, что спасатели уже ликвидировали пожар.

Россия атаковала Волчанск КАБами. Фото: ГСЧС

Россия атаковала Волчанск КАБами. Фото: ГСЧС

Россия атаковала Волчанск КАБами. Фото: ГСЧС

Россия атаковала Волчанск КАБами. Фото: ГСЧС

Ранее сегодня ночью Россия нанесла удары по территории учебного полигона Национального университета гражданской защиты Украины, расположенного в Чугуевском районе Харьковской области.



Напомним, вчера, 6 марта 2024 года, в результате российского обстрела поселка Боровая ракетой «Искандер-М» был убит один человек, еще семеро пострадали, из них – трое несовершеннолетних парней.