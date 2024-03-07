Россияне ударили беспилотниками по территории учебного полигона ГСЧС в Чугуевском районе

Россия атаковала учебный полигон ГСЧС. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью Россия нанесла удары по территории учебного полигона Национального университета гражданской защиты Украины, расположенного в Чугуевском районе Харьковской области, информирует Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.



«В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши. Площадь пожара составила около 150 кв.», — говорится в сообщении.

Россия атаковала учебный полигон ГСЧС. Фото: ГСЧС

Россия атаковала учебный полигон ГСЧС. Фото: ГСЧС

Для ликвидации последствий российского удара спасателям пришлось привлекать две отделения службы на автоцистернах.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что атака в Чугуевском районе произошла в 00:50, когда оккупанты ударили по меньшей мере двумя «шахедами».



Ранее, 6 марта 2024 года, в результате российского обстрела поселка Боровая был убит один человек, еще семеро пострадали, из них – трое несовершеннолетних парней.