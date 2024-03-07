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Росіяни КАБами обстріляли Вовчанськ: загинула жінка, пошкоджено 12 будинків

07 березня 2024, 12:50

Росіяни КАБами обстріляли Вовчанськ: загинула жінка, пошкоджено 12 будинків

Росія атакувала Вовчанськ КАБами. Фото: ДСНС Росія атакувала Вовчанськ КАБами. Фото: ДСНС

Сьогодні, 7 березня 2024 року, близько 10.00 росіяни КАБами обстріляли Вовчанськ Харківської області. Про атаку повідомили у МВС України.

За інформацією поліцейських, попередньо зафіксовано влучання трьох КАБів у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 12 будинків.

«Під завалами будинку загинула жінка близько 40 років. Ще одна 67-річна жінка зазнала поранень», — заявили в МВС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив обстріл Волчанська керованою авіабомбою, додавши, що фахівці працюють на місці, а інформація продовжує оновлюватися.

Своєю чергою офіційний Telegram-канал Головного управління ДСНС у Харківській області зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежу.

Росія атакувала Вовчанськ КАБами. Фото: ДСНС

Росія атакувала Вовчанськ КАБами. Фото: ДСНС

Росія атакувала Вовчанськ КАБами. Фото: ДСНС

Росія атакувала Вовчанськ КАБами. Фото: ДСНС

Раніше сьогодні вночі Росія завдала ударів по території навчального полігону Національного університету цивільного захисту України, розташованого в Чугуївському районі Харківської області.

Нагадаємо, вчора, 6 березня 2024 року, внаслідок російського обстрілу селища Борова ракетою «Іскандер-М» було вбито одну людину, ще семеро постраждали, з них – троє неповнолітніх хлопців.

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