В Константиновке полутонная бомба упала на чердак жилого дома

Пиротехники ГСЧС достают неразорвавшуюся бомбу с чердака жилого дома в Константиновке. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В Константиновке Донецкой области 6 марта пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли авиабомбу, которая упала на чердак жилого дома и не взорвалась. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Отмечается, что авиабомба ФАБ-500 была сброшена авиацией РФ на жилищный сектор Константиновки. Снаряд попал в частный жилой дом и не взорвался.

На Донеччині піротехніки ДСНС вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового будинку та не розірвалась



Авіабомба ФАБ-500 була скинута військами РФ на житловий сектор Костянтинівки. Снаряд влучив у приватний житловий будинок і не розірвався. pic.twitter.com/GGhpKuVWVG — Новини Донбасу (@novostidnua) March 7, 2024

«Пиротехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили на специальной взрывной площадке», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем, 7 марта, российской оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Торецку Донецкой области. В результате взрыва получили ранения двое местных жителей.