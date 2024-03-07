Оккупанты сбросили на частный сектор Торецка авиабомбу УАБ-500, ранены люди

Россияне сбросили авиабомбу на Торецк в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Сегодня днем российской оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Торецку Донецкой области. В результате взрыва получили ранения двое местных жителей. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

«По данным следствия, 7 марта в 11:10 российская армия нанесла авиаудар по Торецку. В очередной раз против мирного населения оккупанты использовали управляемую авиабомбу УАБ-500», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бомба упала на одну из улиц частного сектора, где в то время общались трое соседей — мужчина 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь.

Также повреждено несколько домовладений, а в одном из них после взрыва боеприпаса начался пожар, добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 марта, примерно в 6 часов утра российские войска обстреляли из РСЗО «Ураган» город Украинск Селидовской громады Донецкой области.