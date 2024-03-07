У Костянтинівці напівтонна бомба впала на горище житлового будинку

Піротехніки ДСНС вилучають нерозірвашуюся авіабомбу з горища приватного будинку у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області

У Костянтинівці Донецької області 6 березня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового будинку та не вибухнула. Про це повідомила ДСНС України.

Зазначається, що авіабомбу ФАБ-500 було скинуто авіацією РФ на житловий сектор Костянтинівки. Снаряд потрапив до приватного житлового будинку і не вибухнув.

На Донеччині піротехніки ДСНС вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового будинку та не розірвалась



Авіабомба ФАБ-500 була скинута військами РФ на житловий сектор Костянтинівки. Снаряд влучив у приватний житловий будинок і не розірвався. pic.twitter.com/GGhpKuVWVG — Новини Донбасу (@novostidnua) March 7, 2024

«Піротехніки вилучили небезпечний боєприпас та знищили на спеціальному вибуховому майданчику», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 7 березня, російської окупанти вдарили керованою авіабомбою по Торецьку Донецької області. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє місцевих жителів.