Увольнение срочников: Зеленский объяснил суть своего указа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №149/2024 об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.



Согласно тексту документа, военнослужащих, срок военной службы которых закончился во время действия военного положения, должны уволить в запас в апреле-мае 2024 года.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Зеленский подчеркнул, что срочники, которые были призваны на военную службу еще до начала полномасштабного российского вторжения и воюют до сих пор.



«Есть указ об увольнении в запас срочников — тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас по просьбе военного командования нужно несколько недель на подготовительные процедуры, на замену людей с точки зрения оборонных задач. И с апреля срочники будут направлены в запас», — заявил президент в вечернем видеообращении.