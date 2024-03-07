Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании — теперь ждут ответ из Лондона

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на пост посла Украины в Соединенном Королевстве, сообщает министерство иностранных дел Украины.



«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении МИД.



Как сообщается, министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.



Как сообщалось, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначении на этот пост Александра Сырского.