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Звільнення строковиків: Зеленський пояснив суть свого указу

07 березня 2024, 20:20

Звільнення строковиків: Зеленський пояснив суть свого указу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №149/2024 про звільнення у запас військовослужбовців строкової військової служби.

Відповідно до тексту документа, військовослужбовців, термін військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, мають звільнити у запас у квітні-травні 2024 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський наголосив, що строковики, які були призвані на військову службу ще до початку повномасштабного російського вторгнення та воюють досі.

«Є указ про звільнення в запас термінових термінів — тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури, на заміну людей із погляду оборонних завдань. І з квітня строковики будуть направлені в запас», — заявив президент у вечірньому відеозверненні.

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