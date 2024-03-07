Звільнення строковиків: Зеленський пояснив суть свого указу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №149/2024 про звільнення у запас військовослужбовців строкової військової служби.



Відповідно до тексту документа, військовослужбовців, термін військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, мають звільнити у запас у квітні-травні 2024 року.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Зеленський наголосив, що строковики, які були призвані на військову службу ще до початку повномасштабного російського вторгнення та воюють досі.



«Є указ про звільнення в запас термінових термінів — тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури, на заміну людей із погляду оборонних завдань. І з квітня строковики будуть направлені в запас», — заявив президент у вечірньому відеозверненні.