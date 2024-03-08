Во время ночной атаки РФ в Херсонской области уничтожены два «шахеда»

Пожары из-за обстрелов в Херсонской области. Фото ГСЧС

Во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожены два БпЛА типа «Shahed». Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Из-за российской агрессии пять человек получили ранения», — подтвердил Прокудин.







Отмечается, что российские оккупационные войска ударили по 15 населенным пунктам области, попадав по объектам критической инфраструктуры, админзданиям и хозяйственным сооружениям.



По словам главы местной военной администрации, в Херсоне в результате обстрелов повреждено здание театра и музея. Были зафиксированы попадания в газопровод.



Также из-за обстрелов оккупантов в Белозерской территориальной громаде и в Бериславском районе возникли пожары. Однако спасателям удалось их быстро потушить.



Напомним, 4 марта, во время очередного обстрела населенных пунктов Херсонской области, российские военные попали по жилым кварталам, учебному заведению, автомобилям и территории кладбища.