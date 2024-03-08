Під час нічної атаки РФ у Херсонській області знищено два «шахеди»

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони на Херсонщині знищено два БПЛА типу «Shahed». Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Через російську агресію п'ятеро людей отримали поранення», — підтвердив Прокудін.
Зазначається, що російські окупаційні війська вдарили по 15 населених пунктах області, влучили по об'єктах критичної інфраструктури, адмінбудівель та господарських споруд.
За словами голови місцевої військової адміністрації, у Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю театру та музею. Було зафіксовано влучання в газопровід.
Також через обстріл окупантів у Білозерській територіальній громаді та у Бериславському районі виникли пожежі. Проте рятувальникам вдалося їх швидко загасити.
Нагадаємо, 4 березня, під час чергового обстрілу населених пунктів Херсонської області, російські військові влучили по житлових кварталах, навчальному закладу, автомобілям та території кладовища.