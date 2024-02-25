Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ

Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео

Российские военные расстреляли девять безоружных пленных украинских военных на Бахмутском направлении. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Некоторые телеграм-каналы сообщают, что видео было снято вчера, 24 февраля. Достоверного подтверждения этой информации пока нет.

Это уже как минимум четвертый случай расстрела украинских военнопленных российскими военными.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что российские военные сняли с дрона факт расстрела украинских военнослужащих у Алебастрового пруда восточнее Клещиевки. На записи видно, что украинские военные сдаются в плен — выходят с поднятыми руками.

18 февраля сообщалось, что российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.

Также российские войска расстреляли двух украинских военнослужащих, которые попали в плен. Это произошло на восточном направлении в воскресенье, 18 февраля.