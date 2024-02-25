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Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ

25 февраля 2024, 20:21

Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ

Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео

Российские военные расстреляли девять безоружных пленных украинских военных на Бахмутском направлении. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Некоторые телеграм-каналы сообщают, что видео было снято вчера, 24 февраля. Достоверного подтверждения этой информации пока нет.

Это уже как минимум четвертый случай расстрела украинских военнопленных российскими военными.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что российские военные сняли с дрона факт расстрела украинских военнослужащих у Алебастрового пруда восточнее Клещиевки. На записи видно, что украинские военные сдаются в плен — выходят с поднятыми руками. 

18 февраля сообщалось, что российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.

Также российские войска расстреляли двух украинских военнослужащих, которые попали в плен. Это произошло на восточном направлении в воскресенье, 18 февраля.

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