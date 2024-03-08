Російський десантник використав полоненого українця як живий щит — Bild

Російський солдат прикривається полоненим українцем як живим щитом. Скріншот відео

Військовослужбовець РФ прикривався полоненим українським солдатом як живим щитом. На відповідні кадри звернув увагу експерт німецького видання Bild із аналізу відкритих даних Юліан Репке.

На записі російський десантник кладе дуло автомата на плече полоненого українця та стріляє у напрямку позицій ЗСУ через його спину.

Як зазначає Репке, на більшості відео страт та інших військових злочинів ЗС РФ видно бійців ПДВ — елітних підрозділів російської армії. На думку експерта, це доводить, що розправи мають систематичний характер і схвалюються вищим командуванням.

Псковські десантники інсценували страту полонених українців

Німецький експерт також повідомляє, що протягом тижня після взяття Авдіївки російські війська скоїли серію військових злочинів, що потрапили на відео. На одному із записів з-під Бахмута ЗС РФ розстріляли українців, які здалися в полон і лежали на землі з руками за головою. Поблизу Роботино було розстріляно двох бійців ЗСУ, які вийшли з окопа з піднятими руками, а також їхнього товариша, який лежав на землі. В обох випадках злочини скоїли бійці ПДВ.

На іншому записі росіяни зняли, як катують військовополонених ЗСУ у зруйнованому спортзалі на Донеччині, імітуючи страту. Українців зв'язали, заплющили їм очі та стріляли у повітря. Відео опублікував канал «ВДВ Псков ZOV komdiv_76», який висвітлює діяльність 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, відомої як «Псковська дивізія». Вважається, що саме вона брала участь і в різанини у Бучі. На відео уявною карою керує полковник із позивним «Кат».