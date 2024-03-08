В Донецкой области 80 населенных пунктов остаются без света

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов 80 населенных пунктов без света. Об том сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«По состоянию на утро остаются без напряжения 80 населенных пунктов, всего – 50,2 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.



В Минэнерго уточнили, что из-за боевых действий выключались 12,7 тысяч абонентов в трех населенных пунктах. Энергетики заживили 50,4 тысячи потребителей в одном из населенных пунктов, которые были без света из-за обстрелов.



Ранее мы писали, что в результате обстрела ночью 8 марта в Мирнограде более 2,5 тысяч абонентов остались без электричества.