У Донецькій області 80 населених пунктів залишаються без світла

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів 80 населених пунктів без світла. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Станом на ранок залишаються без напруги 80 населених пунктів, всього — 50,2 тисячі споживачів», — йдеться в повідомленні.



У Міненерго уточнили, що через бойові дії вимикалися 12,7 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики заживили 50,4 тисячі споживачів в одному з населених пунктів, які були без світла через обстріли.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу вночі 8 березня у Мирнограді понад 2,5 тисячі абонентів залишилися без електрики.