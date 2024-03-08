З Курахівської громади запровадили примусову евакуацію дітей

У Курахівській громаді Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей з їхніми батьками чи представниками. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«Це питання було розглянуте на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.



Загалом планується евакуювати 28 дітей з батьками.



Начальник Курахівської МВА Роман Падун уточнив «Суспільному Донбас», що примусова евакуація дітей оголошена з таких населених пунктів: Успенівка, Ганнівка, Веселий Гай та Трудове.



Зазначимо, евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним притулком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.



«Новини Донбасу» докладно писали про те, як відбувається евакуація дітей у Донецькій області.



Раніше ми писали, що із Селидівської громади евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей.