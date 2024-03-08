Обстрел Днепропетровской области: ранена девушка, повреждены дома

Днем 8 марта Россия пять раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе. Также армия оккупанта вела артобстрелы.



В результате ранена 23-летняя девушка, повреждены предприятия, объект инфраструктуры и ЛЭП.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пострадали Червоногригорьевская и Марганецкая громады.



Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Также повреждены здания коммунального предприятия, магазина и агрофирмы, инфраструктурный объект.



Повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи, авто и линии электропередач.