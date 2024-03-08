Обстрел Днепропетровской области: ранена девушка, повреждены дома

Днем 8 марта Россия пять раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе. Также армия оккупанта вела артобстрелы.
В результате ранена 23-летняя девушка, повреждены предприятия, объект инфраструктуры и ЛЭП.
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пострадали Червоногригорьевская и Марганецкая громады.
Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также повреждены здания коммунального предприятия, магазина и агрофирмы, инфраструктурный объект.
Повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи, авто и линии электропередач.