Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки

Вдень 8 березня Росія п'ять разів атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Також армія окупанта вела артобстріли.
В результаті поранено 23-річну дівчину, пошкоджено підприємства, об'єкт інфраструктури та ЛЕП.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади.
Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також пошкоджено будинки комунального підприємства, магазини та агрофірми, інфраструктурний об'єкт.
Пошкоджено 12 приватних будинків, господарську споруду, гаражі, авто та лінії електропередач.