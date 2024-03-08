Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки

Вдень 8 березня Росія п'ять разів атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Також армія окупанта вела артобстріли.



В результаті поранено 23-річну дівчину, пошкоджено підприємства, об'єкт інфраструктури та ЛЕП.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади.



Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Також пошкоджено будинки комунального підприємства, магазини та агрофірми, інфраструктурний об'єкт.



Пошкоджено 12 приватних будинків, господарську споруду, гаражі, авто та лінії електропередач.