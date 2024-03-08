Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки

08 березня 2024, 19:35

Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки

Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки

Вдень 8 березня Росія п'ять разів атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Також армія окупанта вела артобстріли.

 В результаті поранено 23-річну дівчину, пошкоджено підприємства, об'єкт інфраструктури та ЛЕП.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади.

Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено будинки комунального підприємства, магазини та агрофірми, інфраструктурний об'єкт.

Пошкоджено 12 приватних будинків, господарську споруду, гаражі, авто та лінії електропередач.

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
11:40
Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу
09:05
До Сімферополя завезли додаткову військову техніку РФ для перекидання на фронт
07:45
Вночі росіяни обстріляли Чугуєв, постраждали 7 людей
23:06
Головне за день: Німеччина хоче переговорів України та РФ. ЗСУ витіснили окупантів із Тоненького
22:43
Обстріл окупованої Оленівки: пошкоджено будинки, поранено жінку
17:42
В окупованій Горлівці безпілотник врізався в авто
11:50
Канцлер Німеччини хоче мирних переговорів України та Росії — Politico
11:10
ЗСУ витіснили окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки — Bild
10:31
Окупанти обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області минулої доби, одна людина загинула
09:50
Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»
23:28
Головне за день: Підрив автобуса на міні. У Бердянську ліквідували організаторку виборів
23:23
Луганщина: Повідомляють про удари по складу боєприпасів та паливних резервуарах військ РФ
22:30
Маріуполь: у басейні «Нептун» окупанти проводять демонтаж
21:27
У ГУР підтвердили ліквідацію організатора «виборів» у Бердянську
19:30
У Нікополі зруйновано торговий центр «Епіцентр» російським обстрілом
18:04
В окупованій Кремінній під удар потрапив центр міста, є жертви
17:22
У Луганській області автобус підірвався на міні, п'ятеро людей загинуло
усі новини
20:22
Втрати окупантів: журналісти підтвердили смерть 47 тисяч на війні проти України
19:35
Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки
18:40
Ще 10 дітей вивезли із окупації до рідних
17:37
Поліцейські показали перші хвилини після обстрілу Костянтинівки — відео
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
16:52
Глава Часовоярської громади звернувся до мешканців з закликом про якнайшвидшу евакуацію
16:35
Росіяни завдали авіаудару по Греківці Луганської області: деталі
15:55
Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть в Україні
15:32
Внаслідок удару по Херсонщині загинула жінка, її брат отримав поранення
14:59
Як можна оформити субсидію через «Дію»: є простий спосіб
14:55
З Курахівської громади запровадили примусову евакуацію дітей
14:09
Окупанти продовжують атакувати західніше Авдіївки — DeepState
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
12:35
У селі Широка Балка на Херсонщині фермер підірвався на російській міні
11:58
«Шахед» застряг у вітряку на Миколаївщині
11:50
У Донецькій області 80 населених пунктів залишаються без світла
11:40
Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу
11:20
На Донеччині затримали групу ФСБ, яка шукала «слабкі місця» в обороні Слов'янська
10:50
Російський десантник використав полоненого українця як живий щит — Bild
усі новини
ВІДЕО
Глава Часовоярської громади звернувся до мешканців з закликом про якнайшвидшу евакуацію Глава Часовоярської громади звернувся до мешканців з закликом про якнайшвидшу евакуацію
08 березня, 16:52
Російський солдат прикривається полоненим українцем як живим щитом. Скріншот відео Російський десантник використав полоненого українця як живий щит — Bild
08 березня, 10:50
Піротехніки ДСНС вилучають нерозірвашуюся авіабомбу з горища приватного будинку у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області У Костянтинівці напівтонна бомба впала на горище житлового будинку
07 березня, 15:41
У російській Казані горить вище командне танкове училище. Скріншот відео У Росії повідомляють про пожежу у вищому танковому командному училищі
07 березня, 12:39
Невдалий штурм в Новомихайлівці. Фото: кадр із відео Біля Новомихайлівки ЗСУ знищили за день 12 одиниць бронетехніки окупантів
07 березня, 11:50
Олександр Куницький. Фото: Facebook Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»
07 березня, 09:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама