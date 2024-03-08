В результате обстрела РФ ночью произошел пожар в админкомплексе шахты в Донецкой области

В результате обстрела ночью произошел пожар в административно-бытовом комплексе шахты в Донецкой области, информирует официальный Telegram-канал Министерства энергетики Украины.



«Без пострадавших, шахта запитана», — говорится в сообщении.



В результате обстрела также отключилась воздушная линия электропередачи на Черниговщине, было обесточено почти 100 потребителей.



В результате боевых действий поврежден подземный газопровод низкого давления в Сумском районе. Газоснабжение приостановлено 24 абонентам.



Напомним, 5 марта 2024 года, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов подстанция, питающая шахту, обесточилась.