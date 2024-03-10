За неделю Силы обороны уничтожили более 7 тысяч оккупантов

В течение недели наши воины ликвидировали более 7,2 тысячи россиян. Фото6 Александр Павлюк

За минувшую неделю украинские военнослужащие ликвидировали 7260 оккупантов. Также ВСУ уничтожили огромное количество техники, в частности, 1221 единиц. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.



«За неделю с 03 по 10 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 7260 человек личного состава противника», — написал он.



По его словам, также потери понесла военная техника российских войск:

91 танк

211 боевых бронированных машин

278 артиллерийских систем

12 РСЗО

13 установок ПВО

1 вражеский корабль

420 единиц автотехники

52 единицы спецтехники

Кроме этого, Силы обороны уничтожили 4 ракеты и 239 БпЛА.



Ранее мы писали, что оккупационная армия 10 марта ударила по Мирнограду Донецкой области. Пострадали одиннадцать человек, среди них есть ребенок.