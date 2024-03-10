За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів

Минулого тижня українські військовослужбовці ліквідували 7260 окупантів. Також ЗСУ знищили величезну кількість техніки, зокрема 1221 одиниць. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Павлюк.
«За тиждень з 03 по 10 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 7260 осіб особового складу противника», — написав він.
За його словами, також втрати зазнала військова техніка російських військ:
Крім цього, Сили оборони знищили 4 ракети та 239 БпЛА.
Раніше ми писали, що окупаційна армія 10 березня вдарила у Мирноград Донецької області. Постраждали одинадцять людей, серед них є дитина.