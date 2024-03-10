Нацгвардійці зупинили дві колони російської техніки

Українські військовослужбовці Національної гвардії не дали російським окупантам прорвати оборону позицій у південному напрямку. Крім того, зупинили дві колони техніки росіян. Про це заявив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.



«Аеророзвідками бригади НГУ «Спартан» було помічено 2 колони ворожої техніки, які рухалися у напрямку позицій українських військ. Насамперед окупанта зустріла точними пострілами артилерія, змушуючи ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів піднімають у повітря дрони», — зазначив він.



За словами Півненка, в результаті дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, дві одиниці знищено за допомогою артилерії.



Раніше ми писали, що минулого тижня українські військовослужбовці ліквідували 7260 окупантів. Також ЗСУ знищили величезну кількість техніки, зокрема 1221 одиниць.