В Подмосковье произошел масштабный пожар: загорелся склад стройматериалов

Крупный пожар произошел на складе со стройматериалами в Подмосковье. Фото: Astra.

Сегодня, 11 марта, в Подмосковье загорелся склад строительных материалов, обрушилась кровля и разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Об этом сообщает Telegram-канал Astra и пресс-служба МЧС РФ.



Сообщается, что возгорание произошло в поселке Родники в Раменском округе. Из-за разгерметизации контейнера с ГСМ жидкость разлилась и воспламенилась на территории 400 квадратных метров. Пламя перекинулось на административное здание.



В МЧС сообщают, что локализовали пожар на 970 кв метрах. По предварительным данным, пострадавших нет.



По состоянию на 11:54 пожар ликвидировали.



Ранее мы писали, что 10 марта в Ленинградской области произошел масштабный пожар в ангаре вблизи аэропорта «Пулково». В результате инцидента пострадали двое людей.