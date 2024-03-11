У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: спалахнув склад будматеріалів

Велика пожежа сталася на складі із будматеріалами у Підмосков'ї. Фото: Astra.

Сьогодні, 11 березня, у Підмосков'ї спалахнув склад будівельних матеріалів, обрушилася покрівля та розгерметизувався контейнер із пально-мастильним матеріалом. Про це повідомляє Telegram-канал Astra та пресслужба МНС РФ.



Повідомляється, що спалах відбувся у селищі Родники у Раменському окрузі. Через розгерметизацію контейнера з ПММ рідина розлилася і спалахнула на території 400 квадратних метрів. Полум'я перекинулося на адміністративну будівлю.



У МНС повідомляють, що локалізували пожежу на 970 кв. За попередніми даними, постраждалих немає.



Станом на 11.54 пожежу ліквідували.



Раніше ми писали, що 10 березня в Ленінградській області сталася масштабна пожежа в ангарі поблизу аеропорту Пулково. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.