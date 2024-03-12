В результате обстрелов в Донецкой области более 80 населенных пунктов без света

В Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии без электроснабжения 82 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики сегодня, 12 марта.



«За сутки возобновлено электроснабжение 30 населенным пунктам. В то же время в результате боевых действий обесточено более 9 тысяч потребителей. Остаются без света 47,5 тысяч точек учета в 82 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что газоснабжение возобновлено 88 потребителям.



Ранее мы писали, что за более чем 120 дней отопительного сезона Украина лишь 8 раз обращалась за аварийной помощью, когда экстренно получала электроэнергию от стран-соседей.