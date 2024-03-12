Внаслідок обстрілів на Донеччині понад 80 населених пунктів без світла

На Донеччині через обстріл з боку російської армії без електропостачання 82 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики сьогодні, 12 березня.



«Протягом доби відновлено електропостачання 30 населеним пунктам. Водночас внаслідок бойових дій знеструмлено понад 9 тисяч споживачів. Залишаються без світла 47,5 тисячі точок обліку у 82 населених пунктах», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що газопостачання відновлено 88 споживачам.



Раніше ми писали, що за більш ніж 120 днів опалювального сезону Україна лише 8 разів зверталася за аварійною допомогою, коли екстрено отримувала електроенергію від країн-сусідів.