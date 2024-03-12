В результате авиаудара по Сумской области пострадали двое детей

Сегодня, 12 марта в 9.20 россиянами был нанесен авиаудар по Великописаревской громаде Сумского района, в результате чего пострадала многодетная семья. Об этом сообщили в Сумской ОВА.



«С вражеского самолета были сброшены управляемые авиационные бомбы на жилищный сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 "прилета". Предварительно, в результате обстрела пострадала многодетная семья: ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет», — говорится в сообщении.



Также ранения получил один взрослый человек. Повреждены пять частных жилых домов, гараж. На месте работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим.



Напомним, оккупационные войска РФ сегодня ночью, 12 марта, обстреляли город Селидово Донецкой области. Известно, что двое людей получили ранения, кроме того, повреждены жилые дома, авто и линии электропередач.



Ранее ночью, 12 марта, российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на пятиэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области, есть разрушения.