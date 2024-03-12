Внаслідок авіаудару по Сумській області постраждали двоє дітей

Сьогодні, 12 березня о 9.20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Сумського району, внаслідок чого постраждала багатодітна родина. Про це повідомили у Сумській ОВА.



«З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 "прильота". Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років», — йдеться у повідомленні.



Також поранення отримала одна доросла людина. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, гараж. На місці працюють усі необхідні служби, надається допомога постраждалим.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ сьогодні вночі, 12 березня, обстріляли місто Селидове Донецької області. Відомо, що двоє людей отримали поранення, крім того, пошкоджено житлові будинки, авто та лінії електропередач.



Раніше вночі, 12 березня, російська авіація скинула керовану авіабомбу на п'ятиповерховий житловий будинок у Куп'янську Харківської області, є руйнування.