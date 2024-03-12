Легион «Свобода России» анонсировал непростую ночь в Курской области

Бойцы легиона «Свобода России» взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области. Теперь добровольцы заявляют, что эта ночь будет непростой для врага. Об этом заявил боец легиона «Свобода России» Алексей Барановский в эфире телемарафона.

«На этот момент бои немного стихли, но ситуация подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской области», — рассказал Барановский.

Бойцы легиона до сих пор удерживают поселок Теткино в Курской области. Как рассказал Барановский, первой из населенного пункта сбежала полиция, затем отошли военные.

«Эффект неожиданности был на нашей стороне. Легион «Свобода России» не намерен покидать село Теткино в Курской области, однако, надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Пока все находится в подвешенном состоянии», — добавил боец.

Ранее мы писали, что ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.