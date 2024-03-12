Легіон «Свобода Росії» анонсував непросту ніч у Курській області

Бійці легіону «Свобода Росії» взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області. Тепер добровольці заявляють, що ця ніч буде непростою для ворога. Про це заявив боєць легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський в ефірі телемарафону.

«На цей момент бої трохи стихли, але ситуація підвішена. Я думаю, ніч буде непростою у Курській області», — розповів Барановський.

Бійці легіону досі утримують селище Теткіне у Курській області. Як розповів Барановський, першою із населеного пункту втекла поліція, потім відійшли військові.

«Ефект несподіванки був на нашому боці. Легіон «Свобода Росії» не має наміру залишати село Теткіне в Курській області, проте треба подивитися, як розвиватиметься ситуація далі. Поки що все перебуває у підвішеному стані», — додав боєць.

Раніше ми писали, що вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.