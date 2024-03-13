Легион «Свобода России» обещает сюрпризы к «выборам Путина»

В легионе «Свобода России» говорят, что российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией РФ в пяти населенных пунктах Белгородской области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал доброволец Алексей Барановский.

Боец рассказал, что село Теткино в Курской области находится в эпицентре всех военных действий, а также боевые столкновения происходят и в других населенных пунктах.

«Это все приурочено к так называемым выборам. Электоральной процедуре, которая завтра начнется по узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. Мы, как неравнодушные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам и режиму Владимира Путина. Мы взяли средства для голосования и все сюрпризы начнутся завтра, поскольку завтра выборы», - сказал Барановский.

Ранее мы писали, что ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.



Позже военнослужащие легиона заявили, что населенный пункт Теткино, который расположен в Курской области РФ, перешел под их контроль. Утром 13 марта Легион «Свобода России» заявил о частичном взятии под контроль поселка Теткино Курской области.