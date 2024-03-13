Легіон «Свобода Росії» обіцяє сюрпризи до «виборів Путіна»

У легіоні "Свобода Росії" кажуть, що російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією РФ у п'яти населених пунктах Білгородської області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів доброволець Олексій Барановський.

Боєць розповів, що село Теткіне в Курській області знаходиться в епіцентрі всіх воєнних дій, а також бойові зіткнення відбуваються і в інших населених пунктах.

«Це все приурочено до так званих виборів. Електоральній процедурі, яка завтра розпочнеться за узурпацією влади Володимиром Путіним у черговий раз. Ми, як небайдужі громадяни Росії, вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів та режиму Володимира Путіна. Ми взяли кошти для голосування, і всі сюрпризи розпочнуться завтра, оскільки завтра вибори», - сказав Барановський.

Раніше ми писали, що вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.



Пізніше військовослужбовці легіону заявили, що населений пункт Теткіно, розташований у Курській області РФ,перейшов під їхній контроль . Вранці 13 березня Легіон «Свобода Росії» заявив про часткове взяття під контроль селища Теткіно Курської області.