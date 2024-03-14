Захватчики сообщили об атаке дрона на Запорожскую АЭС

Оккупационная администрация захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной в Энергодаре Запорожской области, заявила об атаке на объект. Соответствующее сообщение так называемая «пресс-служба» станции опубликовала 14 марта.

Утверждается, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона якобы сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.

При этом «чиновники» оккупационной администрации Энергодара и Запорожской области не комментировали данный инцидент. Также нет соответствующих сообщений от МАГАТЭ, а также Минэнерго Украины и украинской компании «Энергоатом».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской АЭС, что может привести новой угрозе ядерной и радиационной безопасности.