На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности — «Энергоатом»

В ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской АЭС, что может привести новой угрозе ядерной и радиационной безопасности. Об этом сообщает и.о. председатель правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.



Последующая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.



«Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячее" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства», – подчеркнул Петр Котин.



Напомним, временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростация (город Энергордар) находилась на грани очередного блэкаута в воскресенье, 26 ноября.