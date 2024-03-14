Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС

Окупаційна адміністрація захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), розташованої в Енергодарі Запорізької області, заявила про атаку на об'єкт. Відповідне повідомлення так звана пресслужба станції опублікувала 14 березня.

Стверджується, що Збройні сили України за допомогою дрона нібито скинули вибуховий пристрій за п'ять метрів від паливосховища.

«Зафіксовано обстріл об'єктів критичної інфраструктури станції. У район паркану, за яким розміщені баки з дизельним паливом, було скинуто безоболонковий вибуховий пристрій. Якби влучили у баки – це могло б призвести до сумних наслідків», — йдеться у повідомленні.

При цьому «чиновники» окупаційної адміністрації Енергодару та Запорізької області не коментували цей інцидент. Також немає відповідних повідомлень від МАГАТЕ, а також Міненерго України та української компанії «Енергоатом».

Раніше повідомлялося, що найближчим часом закінчується дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що може призвести до нової загрози ядерній та радіаційній безпеці.