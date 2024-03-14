В Харьковской области перебои с ТВ и радиосигналом из-за ударов беспилотников

В Харьковской области из-за атак БПЛА зафиксированы перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Об этом в Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Этой ночью оккупанты нанесли целенаправленные массированные удары вражескими беспилотниками по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. Провели оперативное совещание с руководителями профильных учреждений. На сегодняшний день есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах», — заявил Синегубов.



По словам местного главы военной администрации, часть объектов уже была восстановлена. Местные власти также не исключили повторные удары россиян.



Этой ночью противник атаковал десяток украинских телебашен вдоль границы с РФ. Основная задача – исключить получение информации жителями РФ, живущими вдоль границ.



«Так, как раньше это никого не беспокоило 2 года, можно заключить, что власти РФ беспокоят происходящие события», - об этом написал украинский консультант в области военных радиотехнологий, техноблогер Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш).



Ранее российская армия нанесла ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области, выведя из строя передатчики телерадиовещания в четырех городах.



Напомним, оккупационные войска утром 14 марта нанесли удар по Шевченковскому району Харькова ракетой С-300.