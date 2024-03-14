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У Харківській області перебої із ТБ та радіосигналом через удари безпілотників

14 березня 2024, 12:48

У Харківській області перебої із ТБ та радіосигналом через удари безпілотників

У Харківській області через атаки БПЛА зафіксували перебої з ТБ і радіосигналом у кількох районах. Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Цієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області. Провели оперативну нараду із керівниками профільних установ. Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах», - заявив Синєгубов.

За словами місцевого голови військової адміністрації, частину об'єктів уже було відновлено. Місцева влада також не виключила повторних ударів росіян.

Цієї ночі противник атакував десяток українських телевеж вздовж кордону з РФ. Основне завдання - виключити отримання інформації жителями РФ, які живуть уздовж кордонів.

«Так, як раніше це нікого не турбувало 2 роки, можна зробити висновок, що владу РФ турбують події, що відбуваються», - про це написав український консультант у галузі військових радіотехнологій, техноблогер Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).

Раніше російська армія завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області, вивівши з ладу передавачі телерадіомовлення у чотирьох містах.

Нагадаємо, окупаційні війська вранці 14 березня завдали удару по Шевченківському району Харкова ракетою С-300.

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