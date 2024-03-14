У Харківській області перебої із ТБ та радіосигналом через удари безпілотників

У Харківській області через атаки БПЛА зафіксували перебої з ТБ і радіосигналом у кількох районах. Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Цієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області. Провели оперативну нараду із керівниками профільних установ. Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах», - заявив Синєгубов.



За словами місцевого голови військової адміністрації, частину об'єктів уже було відновлено. Місцева влада також не виключила повторних ударів росіян.



Цієї ночі противник атакував десяток українських телевеж вздовж кордону з РФ. Основне завдання - виключити отримання інформації жителями РФ, які живуть уздовж кордонів.



«Так, як раніше це нікого не турбувало 2 роки, можна зробити висновок, що владу РФ турбують події, що відбуваються», - про це написав український консультант у галузі військових радіотехнологій, техноблогер Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).



Раніше російська армія завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області, вивівши з ладу передавачі телерадіомовлення у чотирьох містах.



Нагадаємо, окупаційні війська вранці 14 березня завдали удару по Шевченківському району Харкова ракетою С-300.