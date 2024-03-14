ЗРК Patriot продолжает выполнять задачи на прифронтовых территориях — Олещук

В прифронтовых районах зенитные ракетные подразделения продолжают выполнять свои боевые задачи. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.



По словам генерала, оккупанты продолжают атаковать Украину на разных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами. Воздушные Силы привлекают все доступные средства и инструменты, чтобы противодействовать тактической авиации.



«Зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий. Каждый день выполняют боевые задания и наши летчики, героически уничтожая оккупанта», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в субботу, 9 марта, Минобороны РФ, а затем и российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео поражения, как утверждается, колонны из пусковых установок и машин сопровождения зенитного ракетного комплекса с помощью удара ракетой «Искандер» в районе Покровска Донецкой области.



Изначально Минобороны РФ утверждало, что уничтожены пусковые установки советского ЗРК С-300, который находится на вооружении ВСУ. Однако позже российские, украинские и западные источники начали писать о том, что уничтожены две или три пусковые установки M901 американского ЗРК Patriot, который был передан Украине Германией.