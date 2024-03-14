ЗРК Patriot продовжує виконувати завдання на прифронтових територіях — Олещук

У прифронтових районах зенітні ракетні підрозділи продовжують виконувати свої бойові завдання. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.



За словами генерала, окупанти продовжують атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. Повітряні Сили залучають усі доступні засоби та інструменти, щоб протидіяти тактичній авіації.



«Зенітні ракетні підрозділи, у тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у певних районах прифронтових територій. Щодня виконують бойові завдання та наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта», — резюмував він.



Раніше ми писали, що у суботу, 9 березня, Міноборони РФ, а потім і російські провоєнні телеграм-канали опублікували відео ураження, як стверджується, колони з пускових установок та машин супроводу зенітного ракетного комплексу за допомогою удару ракетою «Іскандер» у районі Покровська Донецької області.



Спочатку Міноборони РФ стверджувало, що знищено пускові установки радянського ЗРК С-300, який знаходиться на озброєнні ЗСУ. Однак пізніше російські, українські та західні джерела почали писати про те, що знищено дві чи три пускові установки M901 американського ЗРК Patriot, переданого Україні Німеччиною.