В оккупации и РФ удерживают минимум 7 тысяч украинских заложников

Российская Федерация незаконно удерживает более 7 тысяч гражданских на оккупированных территориях и на территории РФ.



Об этом сообщила глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, передает «Укринформ».



Она отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины только 160 мирных жителей освободили во время обменов пленными (данные по состоянию на 4 января 2024 года).



Отмечается, что некоторых из них задержали за сопротивление, но никаких обвинений не выдвинули, и к ним адвокат не имеет доступа. Со многими гражданскими жестоко обращаются, их пытают, а места их содержания скрывают, сказал доктор политических наук, член экспертного совета Центра гражданских свобод Михаил Савва.



Он отметил, что есть данные о 200 гражданских, которые осуждены после начала полномасштабного вторжения, или они находятся в так называемых судебных процессах, и эта цифра увеличивается. По его мнению, должна быть еще одна категория военных преступников — это судьи, прокуроры и следователи, которые фальсифицируют уголовные дела как в отношении военнопленных, так и в отношении гражданских.



Часто удерживающая сторона не информирует о судьбе заложников. Так, например, происходит с пленными журналистами Дмитрием Хилюком и Викторией Рощиной.



«У нас есть информация о более 20 журналистах, которые являются жертвами исчезновения, или РФ подтвердила каким-то образом, что удерживает их. Но конкретной информации нет, к сожалению», — рассказала представительница Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Петрук.