В окупації та РФ утримують щонайменше 7 тисяч українських заручників

Російська Федерація незаконно утримує понад 7 тисяч цивільних на окупованих територіях та на території РФ.



Про це повідомила голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, повідомляє «Укрінформ».



Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни Росії проти України лише 160 мирних жителів звільнили під час обмінів полоненими (дані станом на 4 січня 2024 року).



Зазначається, що деяких із них затримали за опір, але жодних звинувачень не висунули, і до них адвокат не має доступу. З багатьма цивільними жорстоко поводяться, їх катують, а місця їхнього утримання приховують, сказав доктор політичних наук, член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Савва.



Він зазначив, що є дані про 200 цивільних, які засуджені після початку повномасштабного вторгнення, або вони перебувають у так званих судових процесах, і ця цифра збільшується. На його думку, має бути ще одна категорія військових злочинців — це судді, прокурори та слідчі, які фальсифікують кримінальні справи як щодо військовополонених, так і цивільних.



Сторона, що утримує, часто не інформує про долю заручників. Так, наприклад, відбувається з полоненими журналістами Дмитром Хілюком та Вікторією Рощиною.



«У нас є інформація про понад 20 журналістів, які є жертвами зникнення, чи РФ підтвердила якимось чином, що утримує їх. Але конкретної інформації немає, на жаль», — розповіла представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Петрук.